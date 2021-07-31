Uşakspor iki futbolcuyu kiraladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Uşakspor iki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-siyahlılar Çaykur Rizespor'dan Celal Emir Dede ve Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Celal Emir Dede'yi 1 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere. Geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da tamamlayan 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı Beşiktaş'tan 1 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere."
Kaynak: DHA
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