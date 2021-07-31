Uşakspor iki futbolcuyu kiraladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Uşakspor iki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Uşakspor iki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kırmızı-siyahlılar Çaykur Rizespor'dan Celal Emir Dede ve Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Celal Emir Dede'yi 1 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere. Geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da tamamlayan 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı Beşiktaş'tan 1 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere."



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