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Uşakspor iki futbolcuyu kiraladı - Son Dakika

Uşakspor iki futbolcuyu kiraladı

31.07.2021 11:37
Uşakspor iki futbolcuyu kiraladı, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Uşakspor iki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Uşakspor iki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlılar Çaykur Rizespor'dan Celal Emir Dede ve Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Celal Emir Dede'yi 1 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere. Geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da tamamlayan 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı Beşiktaş'tan 1 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere."


Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Rizespor, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor iki futbolcuyu kiraladı - Son Dakika Spor


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