Uşakspor ilk yenilgisini tattı
15.10.2020 11:42
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Uşakspor, ilk mağlubiyetini Kahramanmaraşspor deplasmanından aldı.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Uşakspor, ilk mağlubiyetini Kahramanmaraşspor deplasmanından aldı. Rakibine öne geçtiği maçta 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar lider Manisa Futbol Kulübü'nün 5 puan gerisine düşerek 4'üncülüğe geriledi. Hafta içinde 2 futbolcusu ve 1 personelinde koronavirüs çıkan Uşakspor'un teknik direktörü Hasan Şimşir, "Yaşanan sağlık problemlerinden ötürü moralimiz bozuldu. Maalesef ilk yenilgimizi yaşadık. Bir an önce futbolcularımız ve personelimizin sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaybedilen 3 puanı telafi ederiz" dedi.
Uşakspor gelecek hafta evinde Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak.
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