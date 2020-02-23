Uşakspor kafilesini taşıyan otobüslere taşlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşakspor kafilesini taşıyan otobüslere taşlı saldırı - Son Dakika

Uşakspor kafilesini taşıyan otobüslere taşlı saldırı

7 saat önce

Eyüpspor ile Uşakspor'un oynadığı maçın ardından stadyumdan ayrılıp Uşak'a hareket eden takım ve taraftar otobüsleri şüpheli şahısların taşlı saldırısına uğradı.

Uşakspor kafilesini taşıyan otobüslere taşlı saldırı, System.String[]

Eyüpspor ile Uşakspor'un oynadığı maçın ardından stadyumdan ayrılıp Uşak'a hareket eden takım ve taraftar otobüsleri şüpheli şahısların taşlı saldırısına uğradı. Yaralananın olmadığı saldırıda otobüslerin camları kırıldı.


TFF 2. Lig'de mücadele eden Uşakspor, Eyüpspor'un konuğu olduğu müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın bitiminin ardından Uşak'a gitmek üzere hareket eden takım otobüsüne ve taraftar otobüsüne seyir halindeyken cami avlusundan çıkan bir grup saldırganın taşlı saldırısına uğradı. Uşakspor kafilesini taşıyan takım otobüsünün sağ yolcu camlarından üçüncüsü, taraftar otobüsünün ise sağ ön kapı camı kırıldı. Öte yandan olaylara karıştığı tespit edilen K.H. (15) ve A.A. (17) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemeler ardından K.H. isimli şahıs 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca seyirden yasaklı şahıslardan olduğu tespit edildi. Takım ve taraftar otobüslerine emniyet güçleri tarafından ilçe çıkışına kadar eşlik edildi.


"Şiddetle kınıyorum"


Yaşanan olaylarından ardından açıklamada bulunan 1967 Uşaksporlular Derneği Başkanı Argan Arıcak, "Maçın başlangıcından bitimine kadar tribünlerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken maçın beraberlik ile sonuçlanmasına rağmen böyle bir saldırının meydana gelmesini şiddetle kınıyorum. Emniyet güçlerinden bu olayın araştırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.


Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - UŞAK

Uşakspor, Eyüpspor, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
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