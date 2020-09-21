Uşakspor kaldığı yerden devam

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 3-1 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başlayan Uşakspor, geçen sezonun son bölümünde sergilediği başarılı performansını sürdürmenin sevincini yaşadı. 2019-20'de oynandığı son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan toplayan Uşakspor, Play-Off için iddialı konuma gelmiş ancak koronavirüs salgını nedeniyle son 6 karşılaşmayı oynayamadan sezonu mart ayında erken kapatmıştı. Salgın sonrası 6 ayın ardından ilk kez sahaya çıkan Uşakspor, 2020-21 sezonuna zaferle başlayarak taraftarını umutlandırdı.