Uşakspor kaldığı yerden devam - Son Dakika

Uşakspor kaldığı yerden devam

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 3-1 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başlayan Uşakspor, geçen sezonun son bölümünde sergilediği başarılı performansını sürdürmenin sevincini yaşadı.

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MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 3-1 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başlayan Uşakspor, geçen sezonun son bölümünde sergilediği başarılı performansını sürdürmenin sevincini yaşadı. 2019-20'de oynandığı son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan toplayan Uşakspor, Play-Off için iddialı konuma gelmiş ancak koronavirüs salgını nedeniyle son 6 karşılaşmayı oynayamadan sezonu mart ayında erken kapatmıştı. Salgın sonrası 6 ayın ardından ilk kez sahaya çıkan Uşakspor, 2020-21 sezonuna zaferle başlayarak taraftarını umutlandırdı.


Uşakspor, Ergene, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor kaldığı yerden devam - Son Dakika Spor

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