Uşakspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Cankurt Gönenç (xx), Çağlar Öztürk (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Berkay (xxx), Alpay (xxx), Berat (xx), Ali (xx) (Dk. 72 Mehmet x), Emre (xxx), Ozan (xx), Kadir (xx) (Dk. 63 Feyyaz x), Ömer (xxx), Seçkin (xxx) (Dk. 79 Selim x), Abdullah (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Halit (x) - Arda (x), Sezer (xx), Fatih (x), Ömer Yaylacı (x), Abdullah (xx), Emre (xx), Oğuz (x) (Dk. 71 Furkan x), Cihan (x) (Dk. 64 Ali Kemal x), Berk (x), Barbaros (x) (Dk. 86 Tuğrul)

GOLLER: Dk. 17 Berkay, Dk. 35 Seçkin, Dk. 73 Alpay ( Uşakspor

SARI KARTLAR: Emre (Uşakspor), Cihan, Arda ( Karabükspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Uşakspor, evinde sonuncu Kardemir Karabükspor'u zorlanmadan mağlup etti: 3-0. Maçın ilk yarısını 17'de Berkay ve 35'te Seçkin'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan Uşakspor, 73'te Alpay'la bir gol daha buldu. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Ege ekibi 18 puana yükselerek düşme potasından uzaklaştı. Karabükspor ise ligdeki 14'üncü mağlubiyetini alarak 1 puanla dipte kaldı.