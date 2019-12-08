Son Dakika Haberleri: Uşakspor-Kardemir Karabükspor: 3-0
Son Dakika Spor Uşakspor-Kardemir Karabükspor: 3-0 - Son Dakika Spor

Uşakspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

6 saat önce

STAT: 1 Eylül HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Cankurt Gönenç (xx), Çağlar Öztürk (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Berkay (xxx), Alpay (xxx), Berat (xx), Ali (xx) (Dk. 72 Mehmet x), Emre (xxx), Ozan (xx), Kadir (xx) (Dk. 63 Feyyaz x), Ömer (xxx), Seçkin (xxx) (Dk.

Uşakspor-Kardemir Karabükspor: 3-0, System.String[]

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Cankurt Gönenç (xx), Çağlar Öztürk (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Berkay (xxx), Alpay (xxx), Berat (xx), Ali (xx) (Dk. 72 Mehmet x), Emre (xxx), Ozan (xx), Kadir (xx) (Dk. 63 Feyyaz x), Ömer (xxx), Seçkin (xxx) (Dk. 79 Selim x), Abdullah (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Halit (x) - Arda (x), Sezer (xx), Fatih (x), Ömer Yaylacı (x), Abdullah (xx), Emre (xx), Oğuz (x) (Dk. 71 Furkan x), Cihan (x) (Dk. 64 Ali Kemal x), Berk (x), Barbaros (x) (Dk. 86 Tuğrul)

GOLLER: Dk. 17 Berkay, Dk. 35 Seçkin, Dk. 73 Alpay (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Emre (Uşakspor), Cihan, Arda (Karabükspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Uşakspor, evinde sonuncu Kardemir Karabükspor'u zorlanmadan mağlup etti: 3-0. Maçın ilk yarısını 17'de Berkay ve 35'te Seçkin'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan Uşakspor, 73'te Alpay'la bir gol daha buldu. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Ege ekibi 18 puana yükselerek düşme potasından uzaklaştı. Karabükspor ise ligdeki 14'üncü mağlubiyetini alarak 1 puanla dipte kaldı.


Kardemir Karabükspor, Berkay Şahin, Karabükspor, Uşakspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:51 Kaynak: DHA
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