Son Dakika Haberleri: Uşakspor kendine geldi
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Uşakspor kendine geldi

49 dakika önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 hafta önce düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Uşakspor, üst üste aldığı 2 galibiyetle kendine geldi.

Uşakspor kendine geldi, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 hafta önce düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Uşakspor, üst üste aldığı 2 galibiyetle kendine geldi. Ligin ilk haftasında kazandıktan sonra 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen kırmızı-siyahlılar, yeniden tırmanışa geçti. Evinde Etimesgut Belediyespor'u 1-0 yenip, zorlu Vanspor deplasmanından 2-1'lik zaferle dönen Uşak temsilcisi 10'uncu sıraya yükseldi. Lider Vanspor'un namağlup unvanını sona erdiren Uşakspor'da teknik direktör Tolga Doğantez de art arda alınan 2 galibiyetle derin bir nefes aldı. Uşakspor pazar günü evinde Eyüpspor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:14 Kaynak: DHA
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