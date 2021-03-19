Uşakspor kendine geldi

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Hacettepe'yi 2-0 yenen Uşakspor, Play-Off yolunda umutlandı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Hacettepe'yi 2-0 yenen Uşakspor, Play-Off yolunda umutlandı. Bu sonuçla 43 puana yükselip 7'nci sıraya çıkan Uşakspor, 3 maç aradan sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşadı. Maçtan 1 gün önce sözleşme imzalayan Teknik Direktör Serkan Afacan da ilk müsabakasında galibiyetle tanıştı. Afacan, "Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde final maçları var. Her karşılaşmada elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi.



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