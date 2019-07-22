Son Dakika Haberleri: Uşakspor Mete ile imzaladı
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Uşakspor Mete ile imzaladı

50 dakika önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Uşakspor, iç transferde Mete Yıldız'la nikah tazeledi.

Uşakspor Mete ile imzaladı, System.String[]
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Uşakspor, iç transferde Mete Yıldız'la nikah tazeledi. Geçen sezon savunmada görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kadromuza kattığımız 21 yaşındaki genç stoper oyuncumuz Mete Yıldız ile yolumuza devam ediyoruz. Oyuncumuza yeni sezonda da şanlı formamız altında nice zaferler dileriz" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe altyapısında da görev yapan Mete geçen sene Uşakspor'da 4 resmi maça çıktı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:50 Kaynak: DHA
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