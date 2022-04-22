Uşakspor, Şanlıurfa deplasmanına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Uşakspor, Şanlıurfa deplasmanına hazırlanıyor

22.04.2022 10:59
Uşakspor, Şanlıurfa deplasmanına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor, ligin 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor, ligin 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Huzurpark Uşakspor Tesislerinde Teknik Direktör Ümit Karan nezaretinde yapılan antrenmanda futbolcular, teknik, taktik ve kondisyon çalıştı. İbrahim Demir, Onurcan Güler ve Enes Olgun Tubluk'un sakatlıklarının devam ettiği ve durumlarının maç günü belli olacağı öğrenildi.

Antrenman sonrası, Uşakspor'un sürpriz konukları vardı. Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Uşak Spor Lisesi Müdürü Yakup Karapınar ve Spor Lisesi öğrencileri kırmızı siyahlı takıma bir moral ziyareti gerçekleştirdi ve başarılar diledi.

Müdür Şahin, Teknik Direktör Ümit Karan'a çini bir pano hediye etti.

Ziyaret sırasında konukları karşılayan Uşakspor Kulüp Başkanı Hikmet Kahraman, "Bugünkü antrenmanımızda bizlere ziyarette bulunan İl Milli Eğitim Müdürümüz Bülent Şahin'e, Uşak Spor Lisesi Müdürü Yakup Karapınar'a ve okulumuzun kıymetli öğrencilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - UŞAK

Uşakspor, Şanlıurfa deplasmanına hazırlanıyor
Uşakspor, Şanlıurfa deplasmanına hazırlanıyor
Uşakspor, Şanlıurfa deplasmanına hazırlanıyor
Uşakspor, Şanlıurfa deplasmanına hazırlanıyor
Uşakspor, Şanlıurfa deplasmanına hazırlanıyor

YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Ümit Karan, Uşakspor, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşakspor, Şanlıurfa deplasmanına hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Ukrayna'ya ait uçak düştü: Kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor!
10:58 Haftanın son iş gününde altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Muş'ta hırsızların çaldığı 22 liralık cıvata, 500 bin liralık zarar sebep oldu!
10:51 86 ayrı suçtan aranan şüpheli, tarlanın ortasındaki konteynerda saklanırken yakalandı
10:50 Patronunu tehdit edip para istemişti! Yabancı uyruklu kişiler operasyonla yakalandı
10:47 Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" forması satıldı! İşte biçilen değer
10:38 Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi Fişekhane'den çekildi: Tiyatro bir ticarethane değil
10:34 Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim
10:18 Süt ve süt ürünlerine zam iddiası: En az yüzde 40 artış olacak
10:09 5 ay önce kafaüstü düşen Bedirhan bebek hayata tutunamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 11:07:03. #1.13#
SON DAKİKA: Uşakspor, Şanlıurfa deplasmanına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement