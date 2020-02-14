Uşakspor seri hedefliyor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup eden Uşakspor, yarın Etismesgut Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:06 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup eden Uşakspor, yarın Etismesgut Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Volkan Okur'un görev yapacağı maç saat 13.30'da start alacak. Ligde Uşakspor 22 haftada 28, rakibi Etimesgut ise 27 puan topladı.
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