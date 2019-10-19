Son Dakika Haberleri: Uşakspor seriyi sürdürmek istiyor
Son Dakika Spor Uşakspor seriyi sürdürmek istiyor

Uşakspor seriyi sürdürmek istiyor

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 maçını kazanıp tırmanışa geçen Uşakspor, yarın deplasmanda Kastamonuspor 1966 ile karşı karşıya gelecek.

Uşakspor seriyi sürdürmek istiyor, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 maçını kazanıp tırmanışa geçen Uşakspor, yarın deplasmanda Kastamonuspor 1966 ile karşı karşıya gelecek. Gazi Stadı'nda Ozan Bileyci'nin düdük çalacağı karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Teknik direktör Tolga Doğantez, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ancak serinin süreceğini söyledi. Takımın son haftalarda çok iyi bir performans ortaya koyduğunu anlatan genç çalıştırıcı, "Sezona istediğimiz gibi başlayamasak da son 3 haftada açıldık. Gerçek kimliğimizi ortaya koyduk. Kastamonu'dan da puanlarla döneceğimize inanıyorum" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor, Uşakspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:27 Kaynak: DHA
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