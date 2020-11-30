Uşakspor takipte
30.11.2020 12:26
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçta 4'üncü galibiyetini Gümüşhanespor'u deplasmanda 3-0 yenerek alıp sükse yapan Uşakspor, lider Manisa Futbol Kulübü'nün arkasında ikinci sıraya yerleşti.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçta 4'üncü galibiyetini Gümüşhanespor'u deplasmanda 3-0 yenerek alıp sükse yapan Uşakspor, lider Manisa Futbol Kulübü'nün arkasında ikinci sıraya yerleşti. Yarıştaki rakiplerden Hekimoğlu Trabzon'un deplasmanda lider Manisa FK'ya 6-1 yenildiği, Anagold 24Erzinspor'un Çorum FK'yla 2-2 berabere kaldığı haftayı iyi değerlendiren Uşak, 23 puanla ikinciliğe tırmanıp Play-Off hattındaki yerini de iyice sağlamlaştırdı. Uşakspor, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir yönetiminde bu sezon 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak yarıştaki iddiasını kanıtladı.
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