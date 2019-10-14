Son Dakika Haberleri: Uşakspor tırmanışta
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Uşakspor tırmanışta

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Eyüpspor'u 2-0 yenen Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

Uşakspor tırmanışta, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Eyüpspor'u 2-0 yenen Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Etimesgut Belediyespor ve Vanspor'un ardından Eyüspor engelini de 3 puanla aşan kırmızı-siyahlılar, bu periyotta topladığı 9 puanla 7 basamak tırmandı. Ligde üç hafta önce düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada yer alan Uşak temsilcisi, 3'te 3 yaparak 8. sıraya yerleşti. Ateş hattının 1 puan üzerindeyken, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye düşüren 13 puanlı Uşakspor, bu hafta Kastamonuspor 1966 deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Etimesgut, Eyüpspor, Uşakspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:07 Kaynak: DHA
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