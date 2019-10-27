Son Dakika Haberleri: Uşakspor, Tolga Doğantez ile yollarını ayırdı
Son Dakika Spor Uşakspor, Tolga Doğantez ile yollarını ayırdı

Uşakspor, Tolga Doğantez ile yollarını ayırdı

45 dakika önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor, Teknik Direktör Tolga Doğantez ile yollarını ayırdı.

Uşakspor, Tolga Doğantez ile yollarını ayırdı, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor, Teknik Direktör Tolga Doğantez ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Tolga Doğantez ve yardımcı antrenör Harun Çakmak ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sezon başından bu yana takımımıza vermiş oldukları emekler nedeniyle kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yeni teknik direktör ile anlaşıncaya kadar takımda Kaleci Antrenörü Yusuf Soysal ile yardımcı antrenörler Celil Can Müftüoğlu ve Cenk Çokduyar'ın görev alacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Harun Çakmak, Uşakspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:40 Kaynak: AA
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