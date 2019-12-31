Uşakspor Türker'i aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısı öncesi kadrosunu takviye etmeye çalışan Uşakspor, Sarıyer'den golcü Yaser Yıldız'dan sonra Tuzlaspor'dan sağ bek Türker Toptaş'ı renklerine bağladı. Kariyerinde TFF 2'nci Lig'de 2, TFF 3'üncü Lig'de ise 4 şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kırmızı-siyahlı takımın Antalya kampına katılacak. Uşakspor, ara transfer döneminde Ali Say, Tuğrul ve Oğuzhan Yazıcı'yla ise yollarını ayırmıştı.