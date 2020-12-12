Uşakspor'un konuğu Çorum FK
12.12.2020 12:41
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde 1-1'lik beraberlikle lider Manisa Futbol Kulübü'nün 7 maçlık galibiyet serisine son veren zirve takipçisi Uşakspor, yarın Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde 1-1'lik beraberlikle lider Manisa Futbol Kulübü'nün 7 maçlık galibiyet serisine son veren zirve takipçisi Uşakspor, yarın Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Uzun süreli sakatlık geçiren Abdullah ve Noyan'ın olmadığı kırmızı-siyahlılarda Manisa FK deplasmanında sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer almadıkları açıklanan Ersin, Türker, Berat ve izinli Uğur'un yine forma giymeleri beklenmiyor. Ligde son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmeyip bu periyotta 4 galibiyet, 3 beraberlik alan Uşakspor, haftaya Manisa FK'nın 13 puan gerisinde, 25 puanla ikinci sırada başladı. Çorum'un ise 11 puanı var.
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