Uşakspor'un konuğu Sakaryaspor - Son Dakika
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Uşakspor'un konuğu Sakaryaspor

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Ergene Velimeşespor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Uşakspor yarın, üst sıralara tırmanmaya çalışan Sakaryaspor'u misafir edecek.

Uşakspor'un konuğu Sakaryaspor, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Ergene Velimeşespor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Uşakspor yarın, üst sıralara tırmanmaya çalışan Sakaryaspor'u misafir edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Adem Çinek düdük çalacak. Kırmızı-siyahlılarda kart cezalıları Levent Aktuğ, Abdullah Balıkçı ve Ersin Aydın, Sakaryaspor müsabakasında forma giyemeyecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Uşakspor, Ergene, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:50 Kaynak: DHA
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