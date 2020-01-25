Uşakspor'un konuğu Sakaryaspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Ergene Velimeşespor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Uşakspor yarın, üst sıralara tırmanmaya çalışan Sakaryaspor 'u misafir edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Adem Çinek düdük çalacak. Kırmızı-siyahlılarda kart cezalıları Levent Aktuğ, Abdullah Balıkçı ve Ersin Aydın , Sakaryaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Spor camiası Elazığ için tek yürek oldu! Destek çığ gibi büyüyor