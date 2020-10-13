Uşakspor'un rakibi Kahramanmaraşspor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta dün 2 futbolcusu ve 1 personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsılan zirve yarışındaki Uşakspor , yarın Kahramanmaraşspor 'a konuk olacak. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta Levent Buğra düdük çalacak. Ligde geride kalan 4 haftada 10 puan toplayıp 12 puanlı lider Manisa FK'nın ardından 2'nci sıraya adını yazdıran kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Hasan Şimşir, "Maalesef Kahramanmaraşspor maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldık. Oyuncularımıza ve personelimize acıl şifalar diliyorum. Bu maçı kazanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

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