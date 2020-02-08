Uşakspor'un rakibi Sivas Belediyespor - Son Dakika
Son Dakika Spor Uşakspor'un rakibi Sivas Belediyespor - Son Dakika Spor

Uşakspor'un rakibi Sivas Belediyespor

13 dakika önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-0'lık skorla boyun eğen Uşakspor, yarın sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Uşakspor'un rakibi Sivas Belediyespor, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-0'lık skorla boyun eğen Uşakspor, yarın sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Sait Tuzcu'nun görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Ev sahibi Uşakspor'da sarı kart cezalısı Erdi Zengin, mücadelede sahadaki yerini alamayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Uşakspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:29 Kaynak: DHA
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