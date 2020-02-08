Son Dakika › Spor › Uşakspor'un rakibi Sivas Belediyespor - Son Dakika Spor
Uşakspor'un rakibi Sivas Belediyespor
13 dakika önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-0'lık skorla boyun eğen Uşakspor, yarın sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:29 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-0'lık skorla boyun eğen Uşakspor, yarın sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Sait Tuzcu'nun görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Ev sahibi Uşakspor'da sarı kart cezalısı Erdi Zengin, mücadelede sahadaki yerini alamayacak.
Son Dakika Mor baklava ile göbek derdine son Ryan Babel'den Galatasaray itirafı: Orada zorlu bir dönem geçirdim Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı Ankaragücü, 14 hafta aradan sonra 3 puana kavuştu