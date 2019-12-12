Uşakspor'un Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Uşakspor'un Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir oldu - Son Dakika Spor

Uşakspor'un Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir oldu

3 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktörlük görevi için Hasan Erkin Şimşir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Uşakspor'un Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir oldu, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktörlük görevi için Hasan Erkin Şimşir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Uşakspor, geçtiğimiz aylarda Tolga Doğantez ile yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine kaleci antrenörü Yusuf Soysal'ı getirmişti. Yeni teknik hoca arayışına giren Uşakspor geçen sezon Van Spor FK ile şampiyonluk yaşayan ve bu sezonun 12. haftasında görevinden ayrılan Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.


Sezon başından itibaren teknik ekipte yer alan Yusuf Soysal'ın ise teknik ekipte görevine devam edeceği de açıklandı.


Hasan Erkin Şimşir kimdir?


23 Kasım 1963 Ordu doğumlu deneyimli hoca UEFA Pro-Lisans antrenör lisansına sahip. Uzun yıllar Osmanlıspor ve Gençlerbirliği gibi kulüplerin altyapı sorumluluğunu üstlenen Hasan Erkin Şimşir, 2018-2019 sezonunda Van Spor FK teknik direktörlüğüne getirildi. Deneyimli hoca Vanspor'la şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen takımın başında yer almasının ardından geçtiğimiz ay kırmızı-siyahlı ekiple yollarını ayırdı. - UŞAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:18 Kaynak: İHA
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