MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bay geçirdiği haftanın ardından Hacettepe deplasmanında galibiyeti rakibin 90+3'üncü dakikada attığı beraberlik golüyle kaçıran Uşakspor, puana sevinemedi. Grupta üst üste 2 galibiyetin ardından henüz 11'inci dakikada Kadir'le öne geçtiği deplasmanda 3'te 3 yapma fırsatını uzatmalarda kaçıran kırmızı-siyahlı ekip, üçüncü sıradaki yerini kaybedip 9 maçta topladığı 17 puanla beşinciliğe geriledi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Uşakspor uzatmada yıkıldı - Son Dakika Spor