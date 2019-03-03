Uşakspor Yozgatlı'yla Çıkışa Geçemedi
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Utaş Uşakspor, yeni teknik direktörü Mehmet Yozgatlı'yla da istediği çıkışı yapamadı.
TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Utaş Uşakspor
, yeni teknik direktörü Mehmet Yozgatlı
'yla da istediği çıkışı yapamadı. Alınan kötü sonuçların ardından Bahri Kaya
ile vedalaşıp Yozgatlı'yı dümene getiren kırmızı-siyahlılar, Sancaktepe
Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenilerek üst sıralardan iyice koptu. Ege
ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapamasına rağmen ikinci devrede yediği gollere engel olamadı. İlk maçında sahayı üzgün terk eden Mehmet Yozgatlı, kalan 10 maçta ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - Uşak
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:33 Kaynak: DHA
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