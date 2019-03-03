Son Dakika Haberleri: Uşakspor Yozgatlı'yla Çıkışa Geçemedi

Uşakspor Yozgatlı'yla Çıkışa Geçemedi

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Utaş Uşakspor, yeni teknik direktörü Mehmet Yozgatlı'yla da istediği çıkışı yapamadı.

Uşakspor Yozgatlı'yla Çıkışa Geçemedi, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Utaş Uşakspor, yeni teknik direktörü Mehmet Yozgatlı'yla da istediği çıkışı yapamadı. Alınan kötü sonuçların ardından Bahri Kaya ile vedalaşıp Yozgatlı'yı dümene getiren kırmızı-siyahlılar, Sancaktepe Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenilerek üst sıralardan iyice koptu. Ege ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapamasına rağmen ikinci devrede yediği gollere engel olamadı. İlk maçında sahayı üzgün terk eden Mehmet Yozgatlı, kalan 10 maçta ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:33 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Yozgatlı, Uşakspor, Spor
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