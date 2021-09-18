Uşakspor, Zonguldak deplasmanında galibiyet arayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bir maçı eksik düşme hattında yer alan Uşakspor yarın kendisi gibi galibiyetle tanışamayan Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bir maçı eksik düşme hattında yer alan Uşakspor yarın kendisi gibi galibiyetle tanışamayan Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Hasan Kaçar'ın yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Teknik direktör Serkan Afacan zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "İlk galibiyetimizi almayı hedefliyoruz. Rakibimiz de sezona istediği gibi başlayamadı. En iyi şekilde mücadelemizi gösterip, evimize mutlu dönmek istiyoruz" diye konuştu.



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