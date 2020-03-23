Uşaksporlu futbolcular videoyla "evde kal" çağrısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Uşaksporlu futbolcular videoyla 'evde kal' çağrısı yaptı - Son Dakika Spor

Uşaksporlu futbolcular videoyla "evde kal" çağrısı yaptı

6 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'un bazı futbolcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Uşak", "Evde Kal Türkiye" çağrısına videolu mesajla destek verdi.

Uşaksporlu futbolcular videoyla

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'un bazı futbolcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Uşak", "Evde Kal Türkiye" çağrısına videolu mesajla destek verdi.

Kulübün sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, Uşakspor Kulüp Başkanı Hikmet Kahraman, Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir, futbolcular Emre Demir, Ersin Aydın, İbrahim Şirin, Abdullah Balıkçı, Seçkin Getbay, İbrahim Bağcı, Kadir Ari, Ömer Akyörük, Berat Çetinkaya, Türker Toptaş, Noyan Öz, Resul Türkkalesi, Miran Avcı yer aldı.

Başkan Kahraman videoda "Her şeyin başının sağlık olduğunu kesinlikle aklımızdan çıkartmamalıyız. En kısa sürede aynı aşk ve kararlılık ile bıraktığımız yerden devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyor olacağız." mesajını verdi.

Teknik Direktör Şimşir ise "Aldığımız önlemlerin virüs belasından daha güçlü olduğuna emin olabilirsiniz. Paniğe gerek yok evde kal." dedi.

Futbolcular da evde kalma çağrısında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Uşak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:10 Kaynak: AA

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