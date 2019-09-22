Son Dakika Haberleri: Uşakta ilk kez 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' gerçekleştirildi
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Uşakta ilk kez 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' gerçekleştirildi

1 saat önce

Uşakta ilk kez 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' gerçekleştirildi Yüzlerce kadın süslenip bisiklet turu gerçekleştirdiUŞAK - Uşakta ilk kez yapılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Uşakta ilk kez 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' gerçekleştirildi

Yüzlerce kadın süslenip bisiklet turu gerçekleştirdi

UŞAK - Uşakta ilk kez yapılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' yoğun katılımla gerçekleştirildi. 115 şehir, 14 ülkede eş zamanlı yapılan ve yüzlerce kadın bisikletlinin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Uşak'ta ilk kez yüzlerce kadın kendilerini ve bisikletlerini süsleyip sokağa çıkarak bisiklet turu gerçekleştirdi. Bisiklet turu 115 şehir, 14 ülkede eş zamanlı olarak bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapıldı. Yüzlerce kadın süsledikleri bisikletleriyle birlikte Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplandıktan sonra Atapark meydanına kadar tur düzenledi. 'Egzoz Kokusu Yerine Parfüm Kokusu' sloganıyla yola çıkan kadınlar yoğun kent trafiğine çözüm olarak ve bisikleti bir ulaşım aracı olarak göstermek amacıyla farkındalık oluşturdu. Etkinlik kadınların müzik eşliğinde dans etmesinin ardından havaya güvercin uçurmasıyla sona erdi.

Etkinliği düzenleyen Ümran Topan " Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bizim de ulaşım aracı olarak bisikletle buna bir katkımız olabilir. İklim çevirme, pedal çevir diyoruz. Bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe ve ya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisiklet ile gidebiliriz. Biz de dünyanın bir çok yerindeki hem cinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklet binerek, ulaşımı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletlerimizle yollara düştük. Motorlu araçların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. Egzoz kokusuna karşı, parfüm kokusu diyoruz" ifadelerinde bulundu.

Bisiklet turuna katılanlardan Hanife Akçora, "4 yıldır bisiklet sürüyorum. Uşak'ta Süslü Kadınlar Topluluğu ilk kez bu etkinliği gerçekleştirdi. Bazı kadınlar hayatlarında ilk kez bisiklet sürdüler. Bu durumun devam etmesini arzuluyorum" şeklinde konuştu.

Uşakta ilk kez 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' gerçekleştirildi

Uşak, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:24 Kaynak: İHA
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