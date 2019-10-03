Son Dakika Haberleri: Uşakta "torun" dehşeti...Babaannesini altınları için boğarak öldürdü
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Uşakta "torun" dehşeti...Babaannesini altınları için boğarak öldürdü

34 dakika önce

Uşakta "torun" dehşeti.

Uşakta "torun" dehşeti...Babaannesini altınları için boğarak öldürdü

18 yaşındaki genç 70 yaşındaki babaannesini altınları için öldürdü

-Babaannesini boğarak öldürüp 35 bin liralık ziynet eşyasını çaldı

UŞAK - Uşak'ta babaannesini boğarak öldürdükten sonra 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak şehir dışına kaçan 18 yaşındaki genç polis tarafından yakalandı.

Olay, Uşak kent merkezinde Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. A.B., yalnız yaşayan öz babaannesi F.B'nin evine girip yaşlı kadını boğarak öldürdükten sonra, babaannesine ait yaklaşık 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak şehir dışına kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri şahsın yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Kaçarken yakalanarak gözaltına alınan şahıs ardından Uşak emniyetine getirildi. A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şahsın akşam saatlerinden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Uşakta torun dehşeti...Babaannesini altınları için boğarak öldürdü

Torun, Polis, Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
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