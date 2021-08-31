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Usame bin Ladin'e en yakın isimlerden Amin al Hak, 'Afganistan'a döndü' - Son Dakika
BBC

Usame bin Ladin'e en yakın isimlerden Amin al Hak, 'Afganistan'a döndü'

31.08.2021 11:40
Usame bin Ladin'e en yakın isimlerden Amin al Hak, 'Afganistan'a döndü', System.String[]

ABD güçlerince 2011'de Pakistan'da öldürülen, El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in en yakınındaki isimlerden birinin Afganistan'a dönüşünü gösterdiği belirtilen bir video paylaşıldı.

ABD güçlerince 2011'de Pakistan'da öldürülen, El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in en yakınındaki isimlerden birinin Afganistan'a dönüşünü gösterdiği belirtilen bir video paylaşıldı. Henüz güvenlik birimlerince doğrulanmayan videodaki kişinin, Usame bin Ladin'in güvenlikten sorumlu yardımcısı Doktor Amin al Hak olduğu belirtiliyor.

Al Hak'ı bir aracın ön yolcu koltuğunda gösteren videonun, Pazartesi günü Nangarhar'da çekildiği belirtiliyor.

Videoda al Hak'ın kendisini karşılayan kalabalığı selamlamadığı da görülüyor.

Görüntüyü paylaşan Afgan gazeteci Bilal Sarwary, Amin al Hak'ın 80'li yıllarda bin Ladin ile yakınlaştığını söyledi.

El Kaide yönetim kadrosunda olan Amin al Hak 20 yıl önce, 11 Eylül saldırıları sonrası ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Afganistan'ı işgal etmesinin hemen ardından Tora Bora'dan kaçmıştı.

Bin Ladin'in o dönem saklandığı bölge olan Tora Bora, işgalin ardından bombalanmıştı.

Aralık 2001'de Kabil'in düşmesi sonrası El Kaide, Tora Bora ve Pakistan'ın Veziristan bölgesine çekilmişti.

BM raporunda Taliban-El Kaide ilişkisi

Geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ve ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmeyi kabul ettiği görüşmelerde, Taliban yöneticilerine, uluslararası toplum tarafından tanınmasının yolunun, örgütün kendisini El Kaide'den tamamen soyutlamasından geçtiği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler'in kısa süre önce yayımlanan bir raporunda, Taliban ve El Kaide arasında yakın aşiret ve evlilik bağları bulunduğu aktarılıyor.

Asya Pacific Foundation'dan Dr. Sajjan Gohel, BBC'ye yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Kunar bölgesinde 200-500 arası El Kaide mensubunun bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Gohel, bu sayının artmasınının beklendiğini belirtti.

El Kaide'nin kurucusu Usame Bin Ladin, 2011 yılında Pakistan'ın Abbotabad kentinde ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

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Son Dakika Dünya Usame bin Ladin'e en yakın isimlerden Amin al Hak, 'Afganistan'a döndü' - Son Dakika Dünya

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