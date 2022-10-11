Apple, USB-C'li iPhone'da sağ gösterip sol vuracak! - Son Dakika
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Apple, USB-C'li iPhone'da sağ gösterip sol vuracak!

11.10.2022 12:41
Apple, USB-C'li iPhone'da sağ gösterip sol vuracak!

USB-C destekli iPhone modelleri için geri sayım başladı. Ancak görünüşe göre Apple, bu konuyla ilgili bambaşka bir plan yapıyor.

Apple'ın son yıllarda eleştirdiği konulardan biri de iPhone'larda Lightning bağlantı noktasından bir türlü vazgeçmemesi. ABD'li üretici geçen ay tanıtılan iPhone 14 serisinde de bu noktadaki ısrarını sürdürürdü. Ancak bu, Avrupa Birliği Parlamentosu'nun haziran ayında vermiş olduğu kararla çok yakında değişecek.

AB, akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazların farklı bağlantı noktaları olması ve bu durumun yarattığı çevresel atık yük nedeniyle 2024 yılının sonuna kadar Avrupa'da satışa çıkan teknolojik ürünlerin USB-C girişine geçiş yapmasına karar verdi. Apple da bu karara uyum sağlamak zorunda. Ancak görünüşe göre şirketin konuyla ilgili bambaşka bir planı var.

Apple, USB-C'li iPhone'lara geçici bir önlem gözüyle bakıyor

Bloomberg analisti Mark Gurman'a göre Apple, AB'nin vermiş olduğu karara uyum sağlayacak ve 2023'te piyasaya çıkacak iPhone 15 modellerinde Lightning yerine USB-C'ye yer verecek. Öncelikle yeni AB yasası, 2024 sonbaharından itibaren satılan yeni taşınabilir elektronik cihazlar için geçerli. Ancak son raporlar, teknoloji devinin bu geçişi bir sene daha erken başlatacağını söylüyor.

Apple, USB-C'li iPhone'da sağ gösterip sol vuracak!

Bu geçiş süreci sadece iPhone modelleri özelinde olmayacak. Zira AirPods'un yanı sıra Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad gibi çevre birimleri ürünleri de bundan böyle USB-C girişli olacak.

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Şirketin AB'nin yeni yasasından muaf olacak teknolojik ürünleri ise kablosuz şarj olan Apple Watch serisi. Zira bu cihazlarda herhangi bir şarj girişi bulunmadığından doğal olarak yeni AB sınırlamalarına takılmayacak. İşte Apple'ın konuyla ilgili asıl planı da burada gizli.

Mark Gurman'a göre şirket iPhone başta olmak üzere yeni karara takılan tüm cihazlarında USB-C girişine yer verecek. Ancak şirket, henüz tam tarihi belli olmasa da önümüzdeki dönemlerde neredeyse tüm cihazlarından şarj girişini kaldıracak ve yoluna kablosuz şarjla devam edecek. Böylelikle AB'nin yeni kararı delinecek ve USB-C girişli iPhone modellerinin ömrü de bir hayli kısa olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iddia edildiği gibi ürünlerinden şarj girişini kaldırabilir mi?

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Avrupa Birliği, iPhone 14, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, USB-C'li iPhone'da sağ gösterip sol vuracak! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apple, USB-C'li iPhone'da sağ gösterip sol vuracak! - Son Dakika
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