'USB-C girişli AirPods' hayali gerçek oldu! - Son Dakika
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'USB-C girişli AirPods' hayali gerçek oldu!

11.05.2022 14:26
'USB-C girişli AirPods' hayali gerçek oldu!

Daha önce USB-C girişli iPhone ve Lightning konnektörlü Android telefon yapan bir geliştirici, bu kez AirPods kulaklığı modladı.

Teknolojik cihazları modifiye ederek orijinalinden farklı hale getirmesiyle tanınan geliştirici Ken Pillonel, bu kez USB Type-C girişli AirPods fikrini hayata geçirdi. Geçen sene dünyanın ilk USB-C'li iPhone'unu ve Lightning konnektörüne sahip ilk Android telefonunu yapmıştı.

Bilindiği üzere Apple'ın cihazlarında farklı bağlantı türleri kullanılıyor. Örneğin Mac modellerinde USB-C yer alırken, iPhone'lar Lightning girişiyle şarj oluyor. iPad'lerin bu iki bağlantı teknolojisini de kullanan versiyonları bulunurken, AirPods yalnızca Lightning'i destekliyor. Pillonel, bu karışıklığı ortadan kaldırmak istiyor.

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USB-C girişli AirPods fikri nasıl ortaya çıktı?

Ken Pillonel, konuyla alakalı açıklamasında, kullandığı Apple ürünlerinin USB-C girişli olduğunu ve bu kapsamda AirPods'u da modifiye etme ihtiyacı hissettiğini belirtti. USB Type-C ile çalışan bir AirPods kasası oluşturmanın, Android telefona Lightning konnektörü eklemekten daha zor olduğunu da sözlerine ekledi.

'USB-C girişli AirPods' hayali gerçek oldu!

Projeyi açık kaynak haline getirmeyi hedeflediğini söyleyen Ken Pillonel, USB-C portunu AirPods'a yedek parça olarak takılabilecek şekilde tasarladığını dile getirdi. Gerekli çalışmaları tamamladığında insanların bunu kullanabileceğini aktaran geliştirici "Lightning konnektörünü çıkarıp USB-C devresini takmanız yeterli" dedi.

MacBook'un adaptörüyle şarj olabiliyor

Bilindiği üzere MacBook'ta USB Type-C girişi bulunuyor ve bu, bilgisayarın adaptörüyle modifiyeli AirPods'un şarj edilebileceğini gösteriyor. Ken Pillonel, her cihazı için farklı şarj aleti ihtiyacının ortadan kalktığını belirterek şöyle konuştu:

Tüm Apple cihazlarım için sadece bir kablo ve bir şarj cihazı kullanabilmek çok tatmin edici. İşte gerçekten olması gereken şey budur.

Peki sizler AirPods'ta halen Lightning girişi kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de Apple yeni dönemde USB Type-C girişine geçmeli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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