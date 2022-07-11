USB-C girişli iPhone 13 ortaya çıktı!

Avrupa Birliği Parlamentosu, uzun bir süredir akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri teknolojik ürünlerin farklı şarj giriş yerleri olması ve bu durumun yarattığı çevresel atık yükü üzerinde çeşitli görüşmeler sürdürüyor. Nitekim bu doğrultuda alınan son karar ile birlikte iPhone modellerinin de USB-C girişli olmasına karar verildi.

Bu karar önümüzdeki yıla yetişmeyecek olsa da 2024 yılında piyasaya çıkacak olan iPhone 16 serisinde Apple'ın zorunlu bir şekilde USB-C şarj bağlantısını kullanması gerekiyor. Fakat bazı kullanıcıların bu kadar beklemek istemediğini görüyoruz.

Bir kullanıcı iPhone 13 modeline USB-C girişi eklemeyi başardı!

Geçtiğimiz aylarda Ken Pillonel adlı bir yazılım ve donanım geliştiricisi olan iPhone kullanıcısı, yayınladığı videosunda Apple'ın son yıllarda ciddi şekilde eleştirildiği bir noktaya dikkat çekerek iPhone X modeline Type-C girişi entegre etmeyi başardığını kanıtlamıştı.

Kısa süre içinde tüm dünyada gündem olan Pillonel söz konusu akıllı telefonu satışa çıkardı. eBay üzerinde sergilenen model, tam 86 bin dolardan alıcı buldu. Bunun üzerine çok sayıda kullanıcı benzer işlemleri kendi iPhone'ları üzerinde denemeye başladı.

Apple'a soğuk duş! Bu ülkede iPhone satışı yasaklandı

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz videoda görebileceğiniz gibi Restore Technique isimli YouTube kanalı, iPhone 13 modeline USB-C şarj girişini eklemeyi başarıyor. Üstelik bunu yaparken de cihazın görüntüsünü değiştirecek bir adım atmıyor.

Hatta bu yeni sistemi düzgün bir şekilde çalışabilmesi için Apple'ın şarj kablolarında kullandığı C94 çipini söküyor. Daha sonra da Samsung'un Galaxy A52 modellerinde kullandığı Type-C soketini keni özel sipariş verdiği mini kart üzerine lehimliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!