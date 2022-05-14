USB-C girişli iPhone geliyor! - Son Dakika
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USB-C girişli iPhone geliyor!

14.05.2022 02:26
USB-C girişli iPhone geliyor!

Ünlü analist Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, en erken 2023 yılında USB-C girişli iPhone modellerini piyasaya sürecek.

Apple, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında bulunuyor. Şirket, piyasaya sürdüğü akıllı telefonları ve bilgisayarları ile ön plana çıkıyor. Cihazlarında sunduğu kendi işletim sayesinde şirket, dünya genelinde iyi satış rakamlarına kolaylıkla ulaşabiliyor.

Apple, uzun yıllardır iPhone modellerinde Lightning girişine yer veriyor. Her ne kadar dünyadaki birçok telefon markası USB-C girişini kullansa da Apple fark yaratarak kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre USB-C girişli iPhone modelleri için geri sayım başladı. Yakın bir zaman sonra bizlerin karşısına çıkabilir.

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Mark Gurman, USB-C girişli iPhone modelleri için 2023'ü işaret etti!

Geçtiğimiz günlerde Çinli analist Ming-Chi Kuo, iPhone 15 serisinin tüm veya bazı modellerinde USB-C girişine yer verileceğini iddia etmişti. Herkes merakla bu iddianın onaylanmasını bekliyordu. Sonunda beklenen oldu ve sızıntılarıyla ünlü olan Bloomberg editörü Mark Gurman USB-C girişli iPhone modelleri için tarih verdi.

USB-C girişli iPhone geliyor!

Mark Gurman tarafından yayınlanan rapora göre Apple, USB-C girişli iPhone modelleri üzerinde aktif olarak çalışıyor. Şu anda test edilen prototiplerin en erken 2023 yılında piyasaya sürüleceğini belirten Gurman'ın iddiaları ünlü analist Ming-Chi Kuo ile büyük oranda uyum gösteriyor. Bu da bizlere iPhone 15 serisinde USB-C girişinin kullanıcılara sunulacağını gösteriyor.

Apple'ı bu duruma sürükleyen en büyük etmen Avrupa Birliği'nin yeni yasaları oldu. Birlik, şirkete tek tip bir giriş olması gerektiğini söyleyerek Lightning'i kaldırması için büyük bir baskı uyguladı ve hala da uygulamaya devam ediyor. Bu yasalar neticesinde Apple, mecburiyetten dolayı USB-C girişli iPhone modelleri üzerinde çalışmaya başladı.

USB-C girişli iPhone geliyor!

Bazı kişilere göre her ne kadar Apple portsuz bir iPhone modeli üzerinde çalışıyor olsa da bu modelin önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Sizce Lightning girişi iPhone'larda terk edilmeli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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