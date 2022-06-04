USB-C portlu iPhone'lar için kritik viraj: Söz Avrupa Birliği'nde!

Teknoloji şirketleri, uzun bir süredir ürettikleri cihazların şarj bağlantılarını kendilerine özel olarak tasarlıyor. Bunların başında ise Lightning girişine sahip iPhone'lar yer alıyor. Ancak bu durum kısa süre sonra son bulabilir. USB-C portu günümüzde standart olma yolunda hızla ilerliyor.

AB'nin önümüzdeki hafta standart USB-C portunu oylayacak

Avrupa Birliği(AB), standart USB-C portunu getirmek için uzun zamandır girişim içinde. Bu çalışmaya göre teknolojik ürün üreten şirketler, bundan böyle akıllı telefonlar, tabletler ve kulaklıklar için ortak bir şarj bağlantı noktası üretmek zorunda kalacaklar.

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Reuters raporuna göre, AB milletvekilleri ve delegeleri 7 Haziran'da standart USB-C portu için oylama yapacak. AB, konuyla ilgili daha önce de toplanmıştı. Görünüşe göre bu toplantıdan sonra nihai kararı verecek. Kulislerle oylamadan ortak bağlantı noktası çıkması yönünde karar çıkacağı konuşuluyor.

Öte yandan akıllı telefonlarla ilgili bilgi paylaşan önemli kaynaklar, Apple'ın durumu kabullendiğini belirtiyor. Öyle ki iPhone 15 serisinin tüm veya bazı modellerinde Standart USB-C portu girişine yer verileceğini iddia ediliyor. Ancak henüz daha fazla ayrıntı söz konusu değil.

Avrupa Birliği'nin bu yaptırım kararındaki en önemli etkenlerin başında teknolojik atıklar geliyor. Günümüzde teknolojik aletler oldukça sık değişime uğruyor. Hal böyle olunca kullanılamayan şarj cihazları ve kulaklıklar bir bakıma çöp niteliği taşıyor. Eğer konu oylamadan geçerse AB, mevzuat düzenlemesiyle ilgili kararını en yakın zamanda teknoloji şirketleriyle paylaşacak.

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