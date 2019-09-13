USB-C'siz bir iPhone'a Gerçekten PRO Diyebilir miyiz?

USB-C iPhone Yalan Oldu! USB-C iPhone için Daha Ne Kadar Bekleyeceğiz?

Apple rakipleri gibi USB-C'ye ne zaman geçecek. Yıllar geçtikçe USB-C iPhone beklentileri üst düzeye çıktı. Bana göre de bu iPhone 11 serisi ile bu gerçekleştirilebilir di? Ancak özellikle ters kablosuz şarj desteğinin de olması için gerekli iPhone Standartlarını karşılamakta sıkıntılar olduğu görülüyor.



Apple özellikle kendi ekosistemindeki MacBook ile eşleşebilir yada Android rakipleri ile aynı kulvara geçebilirdi. Ancak bunu gerçekleştirmesi bugün için mümkün olmamış görünüyor.



Lightning Port – Yıldırım Portu 2012 yılında USB-C'den önce geldi. Geldiği dönemde Android rakiplerinin kullandığı mikro-usb portun aksine her yönden çok daha iyiydi. Dolayısıyla o dönemden beri, iPhone kutularının içinde Yıldırım portu-USB Type-A kablosu ile birlikte, bir çift Yıldırım Portlu EarPods ve 5W şarj adaptörü yer aldı.



Tüm bunlarla birlikte Apple'ın USB-C Portundan nefrette etmediğini biliyoruz. Zira en son iPad Pro modelinde bu porta yer verdi. Bununla birlikte iPhone modellerinde Yıldırım Portundan vazgeçmek o kadar da kolay olmuyor.



Bunun en önemli nedenlerinden birisi Apple aksesuar evrenin de şu anda bu portu kullanan çok fazla donanım var. Pahalı olan bu kulaklık ve donanım sahipleri bunları belki de çok daha fazla fiyatlarla değiştirmek zorunda kalacaklardı. Ancak Apple daha önce bunu çok umursamamıştı.



Yine de görünen o ki Apple, iPhone modellerini tamamen kablosuz hale getirmeden USB-C portuna geçmeyi düşünmüyor.



Kablosuz şarj destekli iPhone modellerine geçmek bence harika olu ama USB-C iPhone modeli bu nedenle gerekli standartlar karşılanmadan görmek zor olacak.



Bir başka neden ise USB-C portunun kapladığı alan bile bu kablosuz şarj desteği geldikten sonra farklı amaçlar için kullanılabilir. Bu onun kullanılmaması için bir sebep olabilir mi? Belki hayır…Belki evet…



Apple hemen yeni teknolojiler ve özellikler için kendi kablo standartlarını hemen değiştirebilir ama Thunderbolt ile USB-C uyumluluğu, veri hızları ve şarj ile nasıl çalıştığı hala biraz kafa karıştırıcı. Bu nedenle tek bir iPhone kablosu bir çok sorunun üstesinden gelebilir. 1000 dolarlık telefonunuza daha fazla zarar verecek doğrulanmamış kablolardan çok daha iyi olabilir.



USB-C Kablo Karmaşasını Kısmen Bitirdi

Birde yeni iPhone ile birlikte sunulan 5W'lık şarj cihazları güç ve pil kapasitelerindeki artışa rağmen hiç değişmedi, hatta ilk iPhone modelinden beri hiç değişmedi. Bu nedenle yeni iPhone modelleri 12W'lık daha hızlı şarj cihazları ile daha yüksek hızlarda şarj edilebilir ve bu artık destekleniyor.



Bunu gerçekleştirmek için USB-C Şarj cihazına (ayrıca satıldı) ve USB-C to Lightning Cable'a ihtiyacınız (oda ayrıca satıldı) vardı. iPhone 8'den sonra durum buydu. Apple bir anlamda tüm bu karmaşayı kısmen bitirdi.



iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ile birlikte 18W USB-C hızlı şarj cihazı sunuyor. İşte tam bu noktada yazıdaki başlık aklımıza geliyor. USB-C'siz bir iPhone'a Gerçekten PRO Diyebilir miyiz?



iPhone üzerinde USB-C Portu yukarıdaki nedenlerden dolayı yer almamış olsa bile Apple'ın doğru yönde bir adım attığını söyleyebiliriz. 1000 dolar gibi bir rakamla satın aldığınız güzelim cihazlar için USB-C to Lightning Portlu şarj kablosuz ve 18W şarj cihazı için ilave para ödemeyeceksiniz.



Peki Apple neden yeni bir iPhone modeli alan herkese bunun ücretsiz vermiyor? Birçok kişi bunun için oldukça memnun olur.



Sırf bunun için bile yeni iPhone modeli almayı bir çok insan düşünebilir. İlave aksesuar parası ödeyene kadar üzerine biraz daha ilave edip, yeni iPhone 11 modellerinden birine sahip olmak avantajlı bile olabilir.