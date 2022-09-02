USB4 Version 2.0 geliyor! Hız ikiye katlanacak - Son Dakika
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USB4 Version 2.0 geliyor! Hız ikiye katlanacak

02.09.2022 00:41
USB4 Version 2.0 geliyor! Hız ikiye katlanacak

USB Promoter Group bugün, USB4 Version 2.0 için ilgi çeken bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre yakın zamanda mevcut hız iki kat artacak.

Hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline gelen USB bağlantısı gün geçtikçe daha da gelişiyor. Son olarak ise USB Promoter Group, bugün bir duyuru yaptı. Duyurusunda USB4 Version 2.0 sürümünü açıkladı. Açıklamaya göre USB'nin bir sonraki sürümü sayesinde hızlar iki katına çıkacak. İşte detaylar!

USB4 Version 2.0, 80 Gb/s hıza ulaşacak

USB Promoter Group, yaptığı duyuruya göre bu yıl sonunda USB4 Version 2.0'ı tanıtacak. Bunun yanı sıra yeni standart 80Gb/s seviyesine kadar bir hız sağlayacak. İşin ilginç kısmı ise bu durum mevcut USB-C kabloları için de geçerli olacak. Bu da şartların uygun olması durumunda satışta olan mevcut kabloların da 80 Gb/s hıza ulaşacağını gösteriyor.

USB4 Version 2.0 geliyor! Hız ikiye katlanacak

Özellik güncellemelerin kasım ayında gerçekleşmesi planlanan USB DevDays geliştirici etkinlikleri öncesinde yayınlanması bekleniyor. USB Promoter Group başkanı Brad Saunders, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. "Bir kez daha USB geleneğini takip eden bu güncellenmiş USB4 özelliği, USB Type-C ekosistemine daha yüksek düzeyde işlevsellik sağlamak için veri performansını iki katına çıkarıyor. Bu hız geliştirmeden en fazla faydayı gören çözümler arasında daha yüksek performanslı ekranlar, depolama ve USB tabanlı hub'lar ve bağlantı istasyonları yer alıyor."

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Duyuruya göre güncellenmiş USB4 sürümünün temel özellikleri şunları içeriyor:

Mevcut 40 Gb/s USB-C pasif kablolar ve yeni tanımlanmış 80 Gb/s USB-C aktif kablolar kullanılarak yeni bir fiziksel katman mimarisine dayalı 80 Gb/s'e kadar çalışma.

Mevcut bant genişliğindeki artışı daha iyi kullanmak için veri ve ekran protokollerinde güncellemeler.

USB4 sürüm 1.0, USB 3.2, USB 2.0 ve Thunderbolt 3 ile geriye dönük uyumluluk.

USB4 Version 2.0 geliyor! Hız ikiye katlanacak

Mevcut kablolarla iki kat hızın nasıl sunulacağı hakkında şimdilik bir bilgi yer almıyor. Konuyla ilgili detayların kasım ayında daha net olacağı iddia ediliyor. Ayrıca USB Promoter Group'un arkasında Apple, Intel, HP ve Microsoft gibi dev şirketler yer alıyor. Bu da özellikle yeni dönem için şirketin daha etkili çalışmalar gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. USB Promoter Group, yeni dönem için kullanıcıları bilgilendirecek özel bir logo hazırlığı yapıyor. Ayrıca marka çalışmaları için de önemli adımlar atıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji USB4 Version 2.0 geliyor! Hız ikiye katlanacak - Son Dakika

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