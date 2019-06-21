Son Dakika Haberleri: USED'den, Binali Yıldırım'a ziyaret
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USED'den, Binali Yıldırım'a ziyaret

16 dakika önce

Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç ve beraberindeki kanaat önderlerinden oluşan heyet, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

USED'den, Binali Yıldırım'a ziyaret, System.String[]
Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç ve beraberindeki kanaat önderlerinden oluşan heyet, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.
Beraberinde kanaat önderlerinden Mesut Sipahioğlu'nun da bulunduğu bazı kanaat önderleriyle İstanbul'a giden Bağaç ve kanaat önderleri Yıldırım'la bir araya geldi.
Daha sonra AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ile görüşün heyet, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçesinde bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.
Ziyaretlerin, İstanbul'da seçimlerin yapılacağı 23 Haziran pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Bağaç, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'a her ne şekilde olursa olsun ümmetin selameti için enaniyete kapılmadan bir olmak için geldik. Bu seçimin bizlerin şuurlanmasına, tekrar önce ahlak ve maneviyat inancımızın pekişmesine vesile olmasını rabbimizden diliyoruz." dedi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:27 Kaynak: AA
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