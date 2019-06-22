Son Dakika Haberleri: USED'den, Yıldırım'a destek
Son Dakika Güncel Haber

USED'den, Yıldırım'a destek

1 saat önce

Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç ve beraberindeki kanaat önderlerinden oluşan heyet, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için oy istedi.

USED'den, Yıldırım'a destek, System.String[]
Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç ve beraberindeki kanaat önderlerinden oluşan heyet, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için oy istedi.
Batman'dan bir grup kanaat önderi ile İstanbul'a giderek Esenler, Esenyurt, Atışalanı başta olmak üzere çeşitli semtlerde çalışma yürüten Bağaç, görüştüğü başta hemşehrileri olmak üzere seçmenlerden Binali Yıldırım'a destek talep etti.
Bağaç, AK Parti adayı Yıldırım'a destek sunmak için geldikleri İstanbul'un çok sayıda semtinde gece gündüz çalışma yürüttüklerini belirterek, "İstanbul'daki Batmanlı hemşehrilerimiz, kanaat önderleri, aileler ile teke tek görüşmeler yaparak seçim çalışması yürüttük. " dedi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:07 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da oy pusulaları torbalara konuldu, dağıtım için hazırlık yapılıyor İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! 31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı mahkemelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 14:19:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: USED'den, Yıldırım'a destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]