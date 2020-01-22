USED Genel Başkanı Osman Bağaç Açıklaması - Son Dakika
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USED Genel Başkanı Osman Bağaç Açıklaması

6 saat önce

Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç,"Sorunları birlik ve beraberlikle çözebiliriz." dedi.

USED Genel Başkanı Osman Bağaç Açıklaması, System.String[]

Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç,"Sorunları birlik ve beraberlikle çözebiliriz." dedi.

Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Masum Padir, Türkiye Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Fahrettin Kağba ve Batman Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demir Batman Öğretmenevinde basın açıklaması yapan Bağaç, muhtarların milletin sesi olduğunu söyledi.

Şehrin sorunlarının çözümü için birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Bağaç, "Herkes Batman için elini taşın altına koymalıdır. Sorunları birlik ve beraberlikle çözeriz." dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Batman Şube Başkanı Fahrettin Kağba da birlikte sorunların kısa sürede çözüme kavuşacağını söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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