Usedom Krimi'nin Yeni Komiseri Bir Danimarkalı

ÇOK iyi Almanca konuşabilen güzel oyuncu "Annem Almanca öğretmeniydi.

ÇOK iyi Almanca konuşabilen güzel oyuncu "Annem Almanca öğretmeniydi. Bu yüzden ben de iyi Almanca öğrendim" dedi. Eşinden ayrılan ve yeni bir ilişkisi de olan Danimarkalı oyuncu evlilikle ilgili ise "Altı yıl süren bir evliliğim oldu. Eski kocam Amerika'da, ben Danimarka'da yaşadım. Maalesef evliliğimiz sürmedi. Tabi ayrılık çok acı verdi. Şimdi yeni bir ilişkim var. İki yıldır birlikteyiz. Evliliği şimdilik düşünmüyorum" dedi. İleride anne olmak istediğini de belirten oyuncu "Benim küçük kız kardeşim yeni anne oldu. Ben de istiyorum" dedi.

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