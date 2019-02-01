Son Dakika Haberleri: Usedom Krimi'nin Yeni Komiseri Bir Danimarkalı

Usedom Krimi'nin Yeni Komiseri Bir Danimarkalı

20 dakika önce

ÇOK iyi Almanca konuşabilen güzel oyuncu "Annem Almanca öğretmeniydi.

Usedom Krimi'nin Yeni Komiseri Bir Danimarkalı, System.String[]
ÇOK iyi Almanca konuşabilen güzel oyuncu "Annem Almanca öğretmeniydi. Bu yüzden ben de iyi Almanca öğrendim" dedi. Eşinden ayrılan ve yeni bir ilişkisi de olan Danimarkalı oyuncu evlilikle ilgili ise "Altı yıl süren bir evliliğim oldu. Eski kocam Amerika'da, ben Danimarka'da yaşadım. Maalesef evliliğimiz sürmedi. Tabi ayrılık çok acı verdi. Şimdi yeni bir ilişkim var. İki yıldır birlikteyiz. Evliliği şimdilik düşünmüyorum" dedi. İleride anne olmak istediğini de belirten oyuncu "Benim küçük kız kardeşim yeni anne oldu. Ben de istiyorum" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 

Anne, Güncel
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