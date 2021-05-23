Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı - Son Dakika

Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı

23.05.2021 13:43

Düzce'de atıkları poşete toplayan ve uzakta olan çöp kovasına gitmeye üşenen şahıs, duvarların üzerinden çöp kutusuna tam isabet basket attı. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansırken; sosyal medyada paylaşılması üzerine ise üşengeçlik yapan adam fenomen oldu.

Düzce'nin Akınlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede görevli olan Aydın Şengül, site içerisinde temizlik yaptığı sırada hayvanların getirdiği çöpleri de toplamaya başladı.

ÇÖPÜ DUVARIN ÜZERİNDEN KOVAYA ATTI

Şengül, atıkları topladıktan sonra sitenin dışındaki çöp kovasının yanına gitmek yerine çöpü duvarların üzerinden kovaya tam isabet ile attı. Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan o anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

"DIŞARI ÇIKMAYA ÜŞENDİM"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından fenomen haline gelen Şengül, hayatında hiç basketbol oynamadığını ve gelen tepkiler sonrasında mutlu olduğunu belirtti. Şengül, "Hayvanların getirdiği çöpleri gördüm, tüm çöpleri bir poşetin içine topladım. Sonra dışarıya çıkmaya üşendim. Duvarların üzerinden çöp kovasına atık poşetini attım. Poşet, direkt içine girdi. Hayatımızda basketçi olmak da varmış. Sitenin güvenlik kamerası o anları çekmiş. Sosyal medyaya yüklenmiş. Beni tanıyan, tanımayan birçok kişi 'Nasıl yaptın, nasıl becerdin?' diye aradılar. Güzel tepkiler aldım. Arayan soran çok oldu. Özellikle bir arkadaşım aradı tebrik etti. 'Geleyim bir de beraber deneyelim' dedi. Mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı

Aydın Şengül, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı - Son Dakika


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