USK / Özder: Sütümüz de, üretimimiz de yeterli - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi USK / Özder: Sütümüz de, üretimimiz de yeterli - Son Dakika Ekonomi

USK / Özder: Sütümüz de, üretimimiz de yeterli

7 saat önce

Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Özder, Covid-19 salgını nedeniyle süt ve süt ürünlerine yönelik aşırı talebin yersiz olduğunu vurguladı ve "Sektörümüz, süt ve süt ürünlerindeki talebi fazlasıyla karşılayabilecek durumdadır" diye açıkladı.

USK / Özder: Sütümüz de, üretimimiz de yeterli, System.String[]

Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Özder, Covid-19 salgını nedeniyle süt ve süt ürünlerine yönelik aşırı talebin yersiz olduğunu vurguladı ve "Sektörümüz, süt ve süt ürünlerindeki talebi fazlasıyla karşılayabilecek durumdadır" diye açıkladı.

Salgın nedeniyle vatandaşların birçoğunun marketlere akın ederek stok yaptığına dikkat çeken Özder, "Ulusal Süt Konseyi (USK) olarak net bir şekilde söyleyebiliriz ki sektörümüz, süt ve süt ürünlerindeki talebi fazlasıyla karşılayabilecek durumdadır. Bu konuda, çiğ sütü üreten üreticilerimiz ile süt ürünlerini üreten sanayi sektörümüz fedakarca çalışmaya devam etmektedir" dedi ve ekledi:

"USK olarak sürekli piyasa takibi yapmak en önemli görevlerimizden birisidir. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana süt üreticilerimizin üretim kapasitelerinde herhangi bir azalma olmamıştır.

"Ayrıca, süt üretiminde doğal olarak ortaya çıkan mevsimsellik gereği süt üretiminin arttığı bir döneme girmekteyiz. Çiğ süt arzındaki istikrarı, süt sanayicilerimizin günlük olarak toplamış olduğu çiğ süt miktarlarında net olarak görmekteyiz.

"Öte yandan süt sanayimiz şu anda bile tam kapasite ile çalışmamaktadır. Süt sektörümüz olası talep artışlarını rahatlıkla karşılayabilecek güçtedir. Dolayısıyla vatandaşlarımız stok yapmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil."

Talep artışlarında sektördeki hiçbir firmanın "fiyat artış refleksi göstermeyeceğini" de vurgulayan Özder, "Süt ürünlerine olan talep normal şatlar altında bayram dönemleri, yaz ayları gibi yılın belirli dönemlerinde artıp azalmaktadır" dedi ve şöyle devam etti:

"Süt sanayimiz bu tip talep dalgalanmalarına alışkındır. Yeni koronavirüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana diğer ürünlerde olduğu gibi süt ve süt ürünlerine olan talep artışları ortaya çıkmıştır.

"Başta UHT süt ve kaşar peynir olmak üzere süt ürünlerine olan talebin son günlerde arttığını görmekteyiz. Talepteki bu artışa rağmen süt ve süt ürünlerinde herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir.

"Tensel temasın dahi risk oluşturduğu bu kritik dönemde, vatandaşlarımızın süt ve süt ürünlerinde ambalajlı ürünleri tercih etmeleri son derece önemlidir.

"Sağım, saklama ve nakliye hijyeni konularında herhangi bir denetime tabii olmayan sokak sütlerinin tüketimi özellikle bu dönemde daha risklidir.

"Çünkü salgından korunmanın ilk şartı kişisel hijyen, gıdada hijyenin ilk şartı ise ambalajdır.

"Bu zorlu dönemde vatandaşlarımızın, başta hijyen ve güvenilir gıda tüketimi olmak üzere, ilgili tüm konularda gerekenleri titizlikle yapacaklarına olan inancımız tamdır. Ülkemiz, bu ve benzeri badireleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacak güçtedir."


Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:37 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda         
10:12
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti         
08:09
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı         
14:52
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 19:38:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: USK / Özder: Sütümüz de, üretimimiz de yeterli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]