ÜSKDAR'DA İŞYERİNİN DUVARINI ÇARPTI: 2 YARALI (1) - Son Dakika

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Üsküdar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı. Otomobilin sürücüsü kadın ile çocuğu yaralandı. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Her iki yaralı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Kazandan görüntüleri

İtfaiye ekiplerinin sıkışan kadını kurtarması

-Yaşanan hareketlilik

AKTÜEL

Kazadan görüntüler