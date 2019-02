Üsküdar 5. Kitap Fuarı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız bunun hedefini 5 milyon kitap olarak koydu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Üsküdar Belediyesince bu yıl 5'incisi düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı'nın Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezindeki açılış törenindeki konuşmasında, fuarın hayırlı, bereketli ve feyizli olması temennisinde bulundu.



"Gelenek" kelimesinin kökeninden bahseden Kalın, "Eklene eklene gelenek haline gelen bir süreçtir bu. Tekrarı olmazsa bir şey eklenmezse, sadece bir hadise oluyor. Bizim geleneğimizde de bu tür faaliyetlerin artık daha kapsamlı, düzenli, içerikli yapılıyor olması, Türkiye'nin geldiği noktayı da gösteren önemli bir işaret." diye konuştu.



"Şerefü'l mekan bi'l mekin" sözünü hatırlatarak, o mekana şeref verenin orada bulunan kişi olduğunu dile getiren Kalın, kendisine onur konuğu unvanı verilmesinden dolayı memnuniyet ve onur duyduğunu ifade etti.



Kalın, kitap fuarlarının okuyucuyla yazarları bir araya getiren çok kıymetli bir ortam olduğunu belirterek, "Türkler okumaz, diye bir şehir efsanesi var. Nereden çıktı, nereden geliyor bilmiyorum ama biz buna inanıyorsak, kendimize haksızlık ediyoruz demektir." dedi.



Türkiye'de kitap basıldığını ve okunduğunu ifade eden Kalın, şöyle devam etti:



"Belki istediğimiz kalitede, sayıda değil ama oraya doğru da hamdolsun hızla ilerliyoruz. Özellikle son 15-16 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedef doğrultusunda da kitaba erişim, kitabın basılması, her yaştan toplumun her kesimine ulaştırılması konusunda hakikaten çok önemli mesafeler alındı. Zaten devletin yapabileceği de budur. Bu tür alanlarda imkan sağlamaktır, alan açmaktır, yolu göstermektir. Ondan sonra buradan yürüyecek olan kültürü, sanatı, medeniyeti inşa edip taşıyacak olanlar, kültür insanıdır, akademisyenlerdir, sanatkarlardır, okuyuculardır, yani hepimizizdir. Hamdolsun artık bu manada imkanlarımız ve enstrümanlarımız giderek artıyor."



"Millet kıraathaneleri, kitabı nicelik ve nitelik yönünden dönüştürecek"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet Kıraathaneleri" başlığı altında başlattığı seferberliği anımsatan Kalın, "Millet Kıraathanelerinin, Türkiye'de kitabın hem nicelik hem de nitelik yönünden dönüşümüne çok ciddi katkılar yapacağına canı gönülden inanıyorum. Önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde göreceksiniz, bugün ulaştığımız noktanın çok daha ilerisine gideceğiz. Millet Kıraathaneleri bunun bir güzel örneği." diye konuştu.



İstanbul'daki bazı kütüphanelere değinen Kalın, "O kadar çok, zengin ki bizim kitap ve kütüphane birikimimiz, bazen bunun farkında olmuyoruz." dedi.



Bunun sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının da karşı karşıya kaldığı bir sorun olduğuna işaret eden Kalın, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugün Batı bir arayış içerisinde, bunu Doğu'ya giderek telafi etmeye çalışıyor. Biz ise hala kendi geleneğimizin, derinliğimizin, köklerimizin henüz farkında değiliz. Bununla ilgili bir arayış içerisindeyiz ama istikametin ne olacağına dair zihnimizde henüz netleşmiş bir tablo maalesef yok. Türkiye'nin son 10-15 yıldaki kültürel dönüşümüne baktığımız zaman, şunu rahatlıkla söyleyebilirim, artık Türkiye bir merkeze sahip olan ama aynı zamanda dünyaya açık ufuk perspektifinden bakabilen bir bakış açısına sahip. Yani bir tarafta kendi köklerimizin farkındayız, çünkü şunu biliyoruz, köklerimiz sağlam olmadan göklere dal, budak uzatamazsınız."



Aynı şekilde gökle ilişkisini koparanın da köklerinin kurumaya mahkum olduğuna işaret eden Kalın, "Dolayısıyla bir tarafta kendi köklerine ve merkezine sahip, bunun bilincinde, şuurunda ama aynı zamanda bütün dünyaya açık, oraya açık ufuk perspektifinden bakabilen bir tarih, kültür, sanat, edebiyat, medeniyet anlayışı giderek daha da güçleniyor." dedi.



Anadolu coğrafyasında yaşayan insanların çok daha şanslı ve avantajlı olduğunu düşündüğünü ifade eden Kalın, "Çünkü hem kendi geleneğinin farkında hem de Batı, Doğu, Çin, Hint düşüncesinin, Afrika geleneğinin, Latin Amerika'nın, Asya'nın geleneklerinin farkında olan bir kültürel bakış açısı giderek derinlik kazanıyor. Bunu daha ileriye taşımak, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin kültür hayatının en önemli kazanımlarından bir tanesi olacaktır." diye konuştu.



"Yepyeni bir kitap ve kütüphanecilik anlayışı ortaya çıkacak"



İbrahim Kalın, inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Kütüphenesi'ne de değinerek, "Cumhurbaşkanımız bunun hedefini 5 milyon kitap olarak koydu. 5 milyon matbu kitap hedefinin yanında tabii ki sayısı her yıl artacak olan elektronik kitaplar ve yayınlarla da inşallah çok yakında Türkiye'de kitap ve kütüphanecilik kültürünü dönüştürecek olan bir eser daha ortaya çıkacak. Şu andaki planlamalara göre, temmuz, ağustos ayları içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin inşaatı bitirilip, inşallah açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız yapacaklar." dedi.



Kalın, devlet görevi içerisinde yaptığı işlerde en fazla heyecan duyduğu, büyük keyif ve heyecanla takip ettiği konulardan birinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir hedef olarak ortaya koyduğu Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kütüphaneye ilişkin şu bilgileri verdi:



"24 saat açık, here yaşa hitap eden, yepyeni bir kütüphane konsepti geliştirildi burada. Çocuklarımız için ayrı bölümler var. Ana kütüphanenin içinde, çocuklar dolanmıyor ortalıkta. Kendi ayrı yerleri var. Masaları, sandalyeleri, halıları farklı. Yerlerde yuvarlanarak kitap okuyacaklar orada. Onlara göre renkli renkli mekanları var. Araştırmacılar için ayrı mekanlarımız var. Nadir eserler bölümümüz var. Ana okuma salonumuz var. Çok ciddi bir koleksiyon da şu anda şekillenmeye başladı. Bugün itibarıyla temmuz ayında raflara koyacağımız kitap sayısı 1,5 milyonu geçti. Bu koleksiyonun içinde derleme kütüphanesi statüsüne sahip olan kütüphanelerden aldığımız eserlerin yanında birtakım çok önemli koleksiyonlar da var.



Şevket Engin, koleksiyonunu kütüphanemize bağışladı. Rahmetli Şefik Can'ın kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Kütüphensi'ne dahil edildi. Enderun Kitabevi'nin, rahmetli İsmail Bey'in kitapları koleksiyona dahil edildi. En son da İlber Ortaylı hocanın kütüphanesi, koleksiyona dahil edildi. Daha yenileri de geliyor. İnşallah nasip olursa Cemil Meriç'in, rahmetli Hasan Celal Güzel Bey'in kütüphanesini bu koleksiyona dahil edeceğiz. Cinuçen Tanrıkorur da, rahmetliyi bu vesileyle anmak isterim. Sağ olsun Bahri Hüda Hanım vefakar ve emektar eşi de onun koleksiyonunu kütüphaneye bağışladılar. Şimdi onunla ilgili de çok güzel bir mekan yapıyoruz. Onun konsepti biraz farklı malum kitaptan çok müzik arşivi ağırlıklı bir koleksiyon ama kütüphaneye çok yakışacak."



Bu kütüphaneyle birlikte Türkiye'deki diğer üniversite ve halk kütüphaneleri ile millet kıraathaneleri ve özel kütüphanelerin paradigmasının, iş yapma tarzının değişeceğini ifade eden Kalın, her alanda yepyeni bir kitap ve kütüphanecilik anlayışının ortaya çıkacağını söyledi.



Üniversiteye başlayacak gençlere kütüphanecilik bölümlerini ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulunan Kalın, bir dönem iş olmadığından kütüphaneci yetişmediğini, fakat bu anlayışın değiştiğini ve yeni yetişen genç kütüphanecilerin buralarda istihdam imkanı bulacaklarını kaydetti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Dünya kütüphanelerinden hiçbir eksiği olmayan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ve Anadolu sathına yayılmış olan diğer bütün millet kıraathaneleri ve kütüphaneleriyle Türkiye, bu büyük okuma yürüyüşünü, devrimini inşallah tamamlayacak. Gelenekte henüz söylenmemiş olanı bulup çıkartarak, yeni ufuklara ve hedeflere doğru ilerlememizi sağlayacak." diye konuştu.



"250'ye yakın yazar, 9 gün boyunca kitapseverlerle buluşacak"



AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Türkiye'nin son 15 yıldır özellikle kültür alanında bir sesiz devrim yaşadığını, bunda yerel belediyelerin büyük bir payı olduğunu ifade etti.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise her yıl Türkiye'nin çeşitli noktalarında kitap fuarlarının düzenlendiğini belirterek, İstanbul'un en kapsamlı kitap fuarını düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Bu yıl 5'incisini düzenledikleri fuarın, her yıl artarak devam eden bir ilgiyle karşılaştığını dile getiren Türkmen, şöyle konuştu:



"Gençleri kitapla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde entelektüel birikim aratarak devam etmektedir. Gençlerimizin kitaba olan ilgisi bizleri mutlu etmektedir. Gençleri ve çocukları, kitapla buluşturma adına son yıllarda birtakım girişimlerde bulunduk. İlçemizde 3 tane kütüphane açtık. Kitap KDV'siyle ilgili yeni düzenlemeler de yapıldı. Fuarda 100'ün üzerinde yayınevi var. 250'ye yakın yazarımız, 9 gün boyunca imza günleri ve söyleşilerde kitapseverlerle buluşacak."



Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Avcı, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, fuarın onur yazarı Beşir Ayvazoğlu, sanatçı Yavuz Bingöl ve yazarlar, fuarın açılış kurdelesini kesti.



Türkmen, İbrahim Kalın, Nabi Avcı ve Beşir Ayvazoğlu'na birer hediye takdim etti.



Daha sonra fuardaki söyleşide gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kitapseverler için "Barbar, Modern, Medeni", "Ben, Öteki ve Ötesi" ile "İslamofobi" kitaplarını imzaladı.



Kalın, kitabını imzalatmak için bekleyen okurların hepsiyle tek tek ilgilenerek, sohbet etti.

