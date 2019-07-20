Son Dakika Haberleri: Üsküdar açıklarında bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Üsküdar açıklarında bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 saat önce

Üsküdar açıklarında bir teknede yangın çıktı.

Üsküdar açıklarında bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi., System.String[]
Üsküdar açıklarında bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
İtfaiye, Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:52 Kaynak: İHA
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