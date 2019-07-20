Üsküdar açıklarında bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
1 saat önce
Üsküdar açıklarında bir teknede yangın çıktı.
Üsküdar Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:52 Kaynak: İHA
açıklarında bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
Asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye yetişti! İstanbul'da 29 katlı binada yangın Piknikçilerin mangal ateşinden yangın çıktı - Yeniden Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı