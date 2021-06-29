Türkiye'nin en eski kulüplerinden olan Üsküdar Anadolu 1908, Teknik Direktör Ali Karabıyık'la anlaştı. İstanbul Birinci Amatör Küme'de mücadele eden yeşil-beyazlılarda hedef şampiyonluk.

Teknik Direktör Ali Karabıyık'la anlaşmaya varan Üsküdar Anadolu 1908, Karabıyık için imza töreni düzenledi. Üsküdar Anadolu 1908 Başkanı Abdulkadir Birinci; düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle uzun bir durgunluk dönemi geçirdiklerini belirten Birinci, "İki sezondur bekliyoruz. Futbolu çok özledik. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadık. İlk olarak teknik direktörümüz Ali Karabıyık ile sözleşme imzaladık. Ali Hoca'nın vereceği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacağız. Üsküdarlı hemşehrilerimizin gurur duyacağı bir takım kuracağız" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına kısa sürede başlayacaklarını belirten Üsküdar Anadolu 1908 Teknik Direktörü Ali Karabıyık da "Başkanımız Abdulkadir Birinci, hedefimizi şampiyonluk olarak belirledi. Biz de bu hedef doğrultusunda futbolcu arkadaşlarımızı şampiyonluk için hazırlayacağız" diye konuştu.

Karabıyık, daha önce İstanbul Kastamonuspor, Yeşilköyspor ve Modafenspor'u çalıştırmıştı. - İSTANBUL