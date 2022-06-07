Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyeyi Metaverse evreninde satın alan genci makamına davet etti - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyeyi Metaverse evreninde satın alan genci makamına davet etti

07.06.2022 09:51

Metaverse çılgınlığı devam ediyor. Son olarak bir genç, Üsküdar Belediyesi'ni Metaverse evreninde satın aldı. Bunu öğrenen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından "Üsküdar Belediyesi'ni Metaverse'de satın alan arkadaş; eğer bu tweeti okuyorsan, yarın öğleden sonra gel, bekliyorum" dedi.

Son aylarda Facebook'un adını ve stratejisini değiştirmesiyle gündeme gelen Metaverse yani sanal evren, perakende ve oyun dünyasını şimdiden heyecanlandırdı. Pratik anlamda, artırılmış ve sanal gerçeklik ürün ve hizmetlerini ifade eden bu evrende insanlar arsa veya başka yerler satın alabiliyor.

"YARIN ÖĞLEDEN SONRA GEL, BEKLİYORUM"

Üsküdar Belediyesi de Metaverse evreninde bir genç tarafından satın alındı. Bu haberi alan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Türkmen'in paylaşımında, "Üsküdar Belediyesi'ni Metaverse'de satın alan arkadaş; eğer bu tweeti okuyorsan, yarın öğleden sonra gel, bekliyorum :)" ifadeleri yer aldı.

Başkan Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi'ni Metaverse'de satın alan genci makamına davet etti

BELEDİYE "METAVERSE ZİRVESİ" DÜZENLEMİŞTİ

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde geçtiğimiz günlerde "Metaverse Zirvesi" düzenlenmişti. Zirvede metaverse teknolojisini dünü, bugünü, ve gelecekte nasıl olabileceği, bu teknolojiden ne şekilde yararlanılabileceği, teknolojinin insan hayatına neler katabileceği gibi konular ele alınmıştı.

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SON DAKİKA: Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyeyi Metaverse evreninde satın alan genci makamına davet etti - Son Dakika
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