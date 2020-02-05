Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret - Son Dakika Spor

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i ağırladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i ağırladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vodafone Park'taki kulüp binasında gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Çebi, Türkmen'e isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Hilmi Türkmen, Üsküdar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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