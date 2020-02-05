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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:08 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i ağırladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vodafone Park'taki kulüp binasında gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Çebi, Türkmen'e isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.
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