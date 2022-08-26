İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili isimden sonra bir teşekkür de MHP'li başkandan geldi - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili isimden sonra bir teşekkür de MHP'li başkandan geldi

26.08.2022 08:38

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in bir proje için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmesinin ardından dün de Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bir açılış töreninde ilçeye yapılan stat için İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstavroz Atık Su Tüneli açılış töreninde, çevre kirliliğine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bir proje üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Türkmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür edip "Kurban Bayramlarında denizin burada kırmızıya büründüğünü Sayın İmamoğlu'na arz ettik. Sağ olsun kendileri talimat verdiler. Bu önemli proje süratle tamamlandı" demişti.

"SİLİVRİ'YE BİZ HEDİYE EDELİM"

MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da Silivri Boğluca Yaşam Vadisi Açılış Töreni'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. Yılmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Müjdat Gürsu Spor Kompleksi'nin yapımı için Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Silivri'ye çok yakıştı. Silivri'nin şu anki stadyumunun 50 dönümlük alanı yıkılıp, yerine 40 bin metre bir millet bahçesi 11 bin metrekare alana da bir hükümet konağı yapımının onayını Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldıktan sonra, 'Stat ne olacak?' dediğinde ben de Müjdat Gürsu Stadını İBB bize tahsis ederse Spor Bakanımızın bize bunu yapacağını ifade ettiğimde Sayın Başkan şöyle söyledi; 'Müsaade ederse Spor Bakanımız, bu stadı biz yapalım, Silivri'ye biz hediye edelim'. Bakan Bey'e arz ettim, 'Sporun siyaseti olmaz, buyursunlar yapsınlar' dedi." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili isimden sonra bir teşekkür de MHP'li başkandan geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili isimden sonra bir teşekkür de MHP'li başkandan geldi - Son Dakika
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