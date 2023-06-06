Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kapatılan Kız Kulesi sahilini paylaşarak İBB'ye yüklendi

Türkiye ve dünyanın en popüler lokasyonlarından biri olan Kız Kulesi sahil yolu, uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışması nedeniyle kapatılmış durumda.

"DEFALARCA DEDİK AMA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Birçok vatandaş konuyla ilgili şikayetlerini dile getirirken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de İBB'nin çalışma amacıyla kapattığı Kız Kulesi sahil yolunun görüntülerini paylaştı. Duruma isyan eden Türkmen, şu ifadeleri kullandı: "Burası Kız Kulesi sahil yolu. 3 ay önce İBB etrafını çevirdi, kapattı. Durum bu! Defalarca gittik, 'Bu iş böyle 1-2 kişiyle yapılmaz, dünyanın en güzel manzaralı yürüme yollarından biri böyle metruk bırakılmaz.' dedik ama değişen bir şey yok.

"BU ŞEKİLDE 1-2 KİŞİYLE İŞ YAPILMAZ"

Kuzguncuk Sahili 3 yıldır böyle, kapalı. Kaderi aynı olsun istemiyoruz! Burası Google istatistiklerine göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen, paylaşımı yapılan çok değerli bir sosyal alan. Her gün yüzbinlerce insanımız ve artı çok sayıda yabancı turist geliyor. Halkımız için böylesine değerli yerlerde, bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz.

"LÜTFEN GEREKENİ HIZLA YAPIN"

Yaz geldi, bu tempoyla giderse yürüme ve bisiklet yolundan yaz boyu mahrum kalacak insanlarımız. Tüm siyasi mülahazaların üzerinde bir taleple yazıyorum, çünkü milletimizin mağduriyeti söz konusu. Dünyanın en güzel manzaralı yürüyüş hatlarından birinde böyle iş olmaz, bu halka bu yapılmaz. Lütfen gerekeni hızla yapın."