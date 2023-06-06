Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kapatılan Kız Kulesi sahilini paylaşarak İBB'ye yüklendi - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kapatılan Kız Kulesi sahilini paylaşarak İBB'ye yüklendi

06.06.2023 16:39

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İBB'nin çalışma amacıyla kapattığı Kız Kulesi sahil yolunun görüntülerini paylaştı. Türkmen, "3 ay önce İBB etrafını çevirdi, kapattı. Dünyada en çok fotoğrafı çekilen, paylaşımı yapılan çok değerli bir sosyal alan. Yaz geldi, bu tempoyla giderse yürüme ve bisiklet yolundan yaz boyu mahrum kalacak insanlarımız. Tüm siyasi mülahazaların üzerinde bir taleple yazıyorum, çünkü milletimizin mağduriyeti söz konusu." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve dünyanın en popüler lokasyonlarından biri olan Kız Kulesi sahil yolu, uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışması nedeniyle kapatılmış durumda.

"DEFALARCA DEDİK AMA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Birçok vatandaş konuyla ilgili şikayetlerini dile getirirken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de İBB'nin çalışma amacıyla kapattığı Kız Kulesi sahil yolunun görüntülerini paylaştı. Duruma isyan eden Türkmen, şu ifadeleri kullandı: "Burası Kız Kulesi sahil yolu. 3 ay önce İBB etrafını çevirdi, kapattı. Durum bu! Defalarca gittik, 'Bu iş böyle 1-2 kişiyle yapılmaz, dünyanın en güzel manzaralı yürüme yollarından biri böyle metruk bırakılmaz.' dedik ama değişen bir şey yok.

"BU ŞEKİLDE 1-2 KİŞİYLE İŞ YAPILMAZ"

Kuzguncuk Sahili 3 yıldır böyle, kapalı. Kaderi aynı olsun istemiyoruz! Burası Google istatistiklerine göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen, paylaşımı yapılan çok değerli bir sosyal alan. Her gün yüzbinlerce insanımız ve artı çok sayıda yabancı turist geliyor. Halkımız için böylesine değerli yerlerde, bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz.

"LÜTFEN GEREKENİ HIZLA YAPIN"

Yaz geldi, bu tempoyla giderse yürüme ve bisiklet yolundan yaz boyu mahrum kalacak insanlarımız. Tüm siyasi mülahazaların üzerinde bir taleple yazıyorum, çünkü milletimizin mağduriyeti söz konusu. Dünyanın en güzel manzaralı yürüyüş hatlarından birinde böyle iş olmaz, bu halka bu yapılmaz. Lütfen gerekeni hızla yapın."

YORUMLAR (9)
  • Eski Tüfek.: Yerel seçimde yeniden adaysın, yerini garantiye aldın..:) Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
  • Abdurrahim ulus: Ya biraz daha kavga ederseniz bakanlığı hakediyor. Genelde bunları bakan yapıyorlar. Örnekleri var Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
  • Fırat BİLİM: istanbul imamoğluna emanet ettik ama imamoğluna rahatsız etmeyelim çünkü o şuan tatil'de emanetsiz bi istanbul çöp götürüyor. mahvetti güzel istanbulu.... Cevap Yaz 14 29 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Ekrem İmamoğlu, Hilmi Türkmen, Kız Kulesi, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kapatılan Kız Kulesi sahilini paylaşarak İBB'ye yüklendi - Son Dakika


Son Dakika
18:09 CHP'nin TBMM Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu
18:01 Adıyaman depreminde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu
17:59 CHP'nin Meclis Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu
17:53 Adıyaman'da depremde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu
17:39 Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı için Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi
17:35 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına karar verdik
17:30 İbrahim Kalın MİT Başkanlığı görevini devraldı
17:28 Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı için Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi
17:22 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına karar verdik
17:20 Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları aşk mı yaşıyor? İlk ağızdan cevap geldi: Sevgili değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2023 18:33:23. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kapatılan Kız Kulesi sahilini paylaşarak İBB'ye yüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement