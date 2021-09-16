Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı - Son Dakika

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medyada metroda yolculuk ettiği anları takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafını "Karşı yolcusu kalmasın" notuyla paylaşan Türkmen, takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde görmeye alışık olduğumuz olayın bir benzeri Türkiye'de yaşandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. "KARŞI YOLCUSU KALMASIN" Türkmen'in "Karşı yolcusu kalmasın" diyerek paylaştığı fotoğrafa sosyal medyadan da tepkiler geldi. Kullanıcılar Türkmen'e seslenerek, "Bravo Başkan", "Halkla bir başkan" gibi yorumlarda bulundu. 2014 YILINDAN BERİ GÖREVDE 1973 yılında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde doğan Hilmi Türkmen, ilköğrenimini Şalpazarın'da, liseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 2004 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği'ne atanan Türkmen, 2014 yılında Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

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