Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen maske takana ayrıcalık istedi esnaf kabul etti - Son Dakika

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen maske takana ayrıcalık istedi esnaf kabul etti

- Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen maske takana ayrıcalık istedi esnaf kabul etti İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurdun dört bir yanında bir kez daha gerçekleştirilen koronavirüs salgını tedbirleri denetimi bu kez Üsküdar'da kurulan Küplüce Halk Pazarında gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen maske takana ayrıcalık istedi esnaf kabul etti, System.String[]

- Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen maske takana ayrıcalık istedi esnaf kabul etti

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurdun dört bir yanında bir kez daha gerçekleştirilen koronavirüs salgını tedbirleri denetimi bu kez Üsküdar'da kurulan Küplüce Halk Pazarında gerçekleştirildi. Üsküdar Kaymakamı, Üsküdar Belediye Başkanı ve İlçe Emniyet Müdürünün katıldığı denetimde esnaf ve vatandaş koronavirüs salgınına karşı bir kez daha uyarıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kilosu on lira olan biber için 'Maske takana bir indirim olsa güzel olurdu' düşüncesine pazar esnafı olumlu dönüş yaparak biberi maske takana sekiz lira, takmayana ise satmayarak destek verdi.

Üsküdar Kaymakamı Demiryürek: Maske kuralına uyuluyor

Üsküdar da her salı kurulan Küplüce halk pazarında bu sefer ki koronavirüs tedbirlerinin denetimine ilçe protokolü de katıldı. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Mehmey Baykara denetime bizzat katıldı. Esnaf ve vatandaşı koronavirüs salgınına karşı uyaran Kaymakam ve Belediye Başkanı tezgahtaki fiyatları da konuştu. Kaymakam Demiryürek mısır tezgahını ziyaret ettiği sırada alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Kaymakam Demiryürek, "Genel anlamda iyi tabi aksayan yönler var onları düzeltmekte bizim görevimiz. Vatandaşımızın maske kullanımınan genel anlamda uyduğunu görüyoruz, esnafımızında uyumunu görüyoruz bu anlamda zabıtalarımıza da büyük iş düşüyor. Esnafımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini görüyoruz biz de sahada olacağız. Gün içinde bazen maskenin indiğini görüyoruz zabıta da o an gerekeni yapacak. On günlük bir periyodumuz var ancak bu sıkıntı devam ettiği sürece tüm kurumlar olarak sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen vatandaşları uyardı

Küplüce halk pazarında denetimlere katılan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, "Bugün İçişleri Bakanlığımızın illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs salgınının en geniş ikinci denetimi yapılıyor. Burada asıl amaç vatandaşın ve esnafın dikkatini biraz artırmak özellikle pazarcı esnafımız bu konuda oldukça duyarlı. Zaten maskesiz satış yapan arkadaşlarımız varsa yasal işlemi yapıyoruz asla göz yummayız. Fırsatçı bir virüs en küçük bir ihmali anında fırsata çeviriyor. Pazar girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülüyor, maskesiz girişlerine asla izin verilmiyor. Hijyenik ortam konusunda ki hassasiyeti artırmak istiyoruz. Bu salgın sürecini ancak böyle aşabiliriz. Maske, mesafe ve hijyen ile bu süreci aşabileceğimizi düşünüyoruz" derken vatandaşların virüsün ciddiyetini tam anlamıyla kavrayamadığını ifade etti. Türkmen, "Vatandaşlarımız malesef bu virüsün ciddiyetini tam anlamıyla kavrayamadı.Özellikle sosyal mesafe konusunda hassasiyetimizde sıkıntı var. Maskesiz birbirinize çok yakınsanız zaten virüsün istediğini oluşturmuşsunuz demektir. Bazen istemediğimiz görüntüler oluşuyor malesef. Toplu taşıma aracı kullananların bu kurala bazen uymadığını görüyoruz. Vaka sayısı binin üzerinde devam ediyor, ben buradan vatandaşlarımızın maske ve sosyal mesafe konusunda daha duyarlı olmasını istiyorum." dedi.

Belediye Başkanı pazar esnafından indirim istedi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bir tezgahı gezdiği sırada esnaf Osman Kırdak'tan maske takana indirim istedi. Pazar esnafı Kırdak indirim fikrini hemen değerlendirerek kilosu on lira olan biberin maske takana sekiz liraya düştüğünü maske takmayana ise satışın olmayacağını söyledi. Kırdak, "Vatandaşta elinden geldiği kadar yardımcı oluyor ben sözümde dururum hemen etiketi değiştiririm. Maskesi olana sekiz liraya satacağım, maskesi olmayana ise satmayacağım. Etiketi değiştiriyoruz hemen." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Şefik Türkmen, Üsküdar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 17:05

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen maske takana ayrıcalık istedi esnaf kabul etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan açıklama: İhtimal dahilinde Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Vaka sayıları daha da artacak Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanına destek mesajı Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin         
18:39
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti         
18:34
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu         
16:55
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı         
16:54
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü         
16:39
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi         
16:25
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım         
16:17
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı         
16:10
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı         
15:30
Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı         
15:27
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak         
15:23
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz         
15:19
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu         
15:16
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada         
13:45
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu         
13:43
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu         
10:34
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı         
09:28
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı         
08:49
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı         
07:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 23:40:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen maske takana ayrıcalık istedi esnaf kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei